Francoforte: movimento negativo per Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Pressione su Knorr-Bremse, che tratta con una perdita del 2,45%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Knorr-Bremse, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Knorr-Bremse. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 100,6 Euro. Primo supporto visto a 99. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 98,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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