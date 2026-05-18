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Francoforte: movimento negativo per Knorr-Bremse

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Pressione su Knorr-Bremse, che tratta con una perdita del 2,45%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Knorr-Bremse, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Knorr-Bremse. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 100,6 Euro. Primo supporto visto a 99. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 98,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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