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Francoforte: scambi in positivo per Knorr-Bremse

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Bene Knorr-Bremse, con un rialzo del 2,88%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Knorr-Bremse, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Knorr-Bremse evidenzia un declino dei corsi verso area 102,3 Euro con prima area di resistenza vista a 104,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 101.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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