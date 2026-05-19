Francoforte: scambi in positivo per Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Bene Knorr-Bremse, con un rialzo del 2,88%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Knorr-Bremse, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Knorr-Bremse evidenzia un declino dei corsi verso area 102,3 Euro con prima area di resistenza vista a 104,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 101.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```