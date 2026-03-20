Francoforte: movimento negativo per Renk

(Teleborsa) - Retrocede Renk , con un ribasso del 2,20%.



Il trend di Renk mostra un andamento in sintonia con quello del MDAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di Renk suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 51,57 Euro con tetto rappresentato dall'area 55,58. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 49,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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