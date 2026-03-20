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Germania, Prezzi produzione (YoY) in febbraio

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Germania, Prezzi produzione (YoY) in febbraio
Germania, Prezzi produzione in febbraio su base annuale (YoY) -3,3%, in calo rispetto al precedente -3% (la previsione era -2,7%).
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