Milano 12:27
52.541 -0,51%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
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Londra 12:27
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Francoforte 12:27
24.979 -0,54%

Prezzi ingrosso Germania (YoY) in giugno

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Prezzi ingrosso Germania (YoY) in giugno
Germania, Prezzi ingrosso in giugno su base annuale (YoY) +4,9%, in calo rispetto al precedente +5,9%.
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