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Gerresheimer, quotazioni in calo a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Gerresheimer, quotazioni in calo a Francoforte
A picco la società di packaging, che presenta un pessimo -4,28%.
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