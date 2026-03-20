Inwit taglia la guidance 2026 dopo l'accordo TIM-Fastweb sulle torri

(Teleborsa) - Inwit , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha tagliato la guidance dopo l'annuncio di TIM e Fastweb (società controllata da Swisscom che ha incorporato Vodafone Italia) concernente la futura possibile costituzione di una joint-venture tra gli anchor tenants, destinata a realizzare nuovi siti per la telefonia mobile in Italia.



Inwit "ha, suo malgrado, constatato un progressivo incremento della conflittualità manifestata dagli anchor tenants nei propri confronti, transitata dalle pubbliche dichiarazioni di Fastweb sulla prematura cessazione degli effetti del MSA e dai più recenti addebiti da parte di TIM di un preteso inadempimento del MSA, e poi sfociata nel comunicato stampa che ha determinato un impatto negativo sul titolo - si legge in una nota - A giudizio di INWIT, l'atteggiamento di TIM e Fastweb è frutto della volontà di queste ultime di ottenere una squilibrata e ingiustificata revisione degli originari termini dei due MSA a suo tempo sottoscritti".



Nonostante l'annunciato progetto di una nuova joint venture tra TIM e Fastweb "sia in evidente contrasto con gli MSA e, in generale, la società rigetti integralmente le eccezioni a vario titolo avanzate dagli anchor tenants in relazione agli MSA, alla loro durata e alla loro esecuzione", Inwit "conferma il proprio impegno a sostenere l'evoluzione delle reti mobili e a collaborare con i propri clienti in un quadro di certezza, trasparenza e stabilità, perseguendo, con rigorosa logica industriale, soluzioni di valore che garantiscano efficienza e benefici condivisi per tutte le parti". D'altra parte, "il progressivo incremento della conflittualità manifestata da TIM e Fastweb nei confronti di Inwit - che va ad aggravare un contesto attuale di mercato già di per sé sfidante, caratterizzato dall'assenza di investimenti discrezionali da parte degli operatori - implica l'interruzione sia di attività previste nei piani, ma non garantite, sia dello sviluppo di nuove iniziative di business", che induce la società a una revisione al ribasso delle stime per il periodo 2026-2030.



Di conseguenza, Inwit aggiorna la propria guidance per il 2026 come segue: ricavi nel range 1,050-1,090 milioni di euro; EBITDA margin pari a circa il 90%; EBITDAaL margin pari a circa il 72%; Recurring Free Cash Flow nel range 550-590 milioni di euro; dividendo per azione almeno pari al valore dell'esercizio 2025 (confermato ad Euro 0,55 per azione); leva finanziaria a 5,5x, confermando il target strutturale di leva finanziaria tra 5x e 6x.



Inwit ritiene che l'outlook baseline di medio termine, in un contesto di limitata visibilità sull'evoluzione delle condizioni del mercato, si fondi sui seguenti pilastri: crescita annuale dei ricavi "low single digit"; continua espansione del margine EBITDAaL; capex annuali (incluso acquisto di terreni) intorno ai 200 milioni di euro; dividendo per azione almeno pari a 0,55 euro; confermato il target strutturale di leva finanziaria tra 5x e 6x.



Questo outlook non include i potenziali upside relativi al ristabilirsi di una relazione costruttiva con gli anchors ai fini dello sviluppo e dell'innovazione delle reti, all'oggettivo bisogno di densificazione richiesto dalla continua crescita del traffico dati e dall'opportunità di espandersi lungo la filiera delle infrastrutture digitali.

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