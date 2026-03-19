Tlc, Inwit ai minimi di 52 settimane: la joint venture Swisscom-TIM per le torri affossa il titolo

(Teleborsa) - Inwit
, che vede le proprie azioni crollare del 20%, toccando i minimi di 52 settimane a quota 6,14 euro
. Il violento sell-off, che ha cancellato oltre un sesto del valore di mercato della società in una singola seduta, è stato innescato dall'annuncio
di Swisscom
relativo a una nuova joint venture paritetica con Telecom Italia
per la costruzione di infrastrutture di rete
rivali.
L'accordo non vincolante coinvolge le controllate di Swisscom, Fastweb e Vodafone Italia, insieme a TIM, con l'obiettivo di sviluppare e gestire fino a 6.000 nuovi siti di torri in Italia
. La mossa ha scosso profondamente gli investitori: secondo gli analisti di Jefferies
, TIM e il polo Fastweb/Vodafone rappresentano circa l'80% dei ricavi
di Inwit. La nascita di un nuovo operatore infrastrutturale indica che i principali clienti del settore stanno cercando alternative ai contratti di servizio
(MSA) consolidati per ridurre i costi complessivi del portafoglio.
L'operazione, che prevede una costruzione graduale su più anni, aggiungerebbe circa il 10% di nuova offerta a un mercato che oggi conta 55.000 siti, dominato per oltre l'80% da Inwit e Cellnex. Anche Cellnex
ha risentito del colpo, perdendo il 6,1%, sebbene Jefferies sottolinei una minore esposizione del gruppo spagnolo, i cui principali inquilini in Italia sono Wind Tre
e Iliad
.