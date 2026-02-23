Milano 9:48
46.715 +0,52%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:48
10.671 -0,14%
25.131 -0,51%

Londra: nuovo spunto rialzista per Burberry

Migliori e peggiori
Londra: nuovo spunto rialzista per Burberry
(Teleborsa) - Scambia in profit la maison del lusso inglese, che lievita del 2,31%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Burberry evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa di moda britannica rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo di Burberry ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 12,6 sterline. Supporto a 12,13. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 13,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```