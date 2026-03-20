Open Fiber tra i migliori luoghi di lavoro in Italia 2026

(Teleborsa) - Open Fiber conquista un posto nella classifica Best Workplaces™ Italia 2026 di Great Place to Work® Italia, posizionandosi decima tra le prime 15 aziende riconosciute come migliori luoghi di lavoro in Italia.



L’ingresso in classifica rappresenta un riconoscimento importante del percorso compiuto dall’azienda nella costruzione di una cultura organizzativa fondata sulla fiducia, sulla qualità delle relazioni e sulla centralità delle persone, dimostrando come i risultati più solidi si raggiungano grazie all’impegno di una squadra in cui il talento è il tratto distintivo.



Il risultato assume un valore particolarmente significativo perché nasce dall’esperienza diretta di chi vive quotidianamente l’azienda. Con un tasso di partecipazione del 97%alla survey, l’87% delle persone di Open Fiber considera l’azienda un eccellente posto di lavoro e l’84% valuta positivamente o molto positivamente la propria esperienza professionale. Dati che confermano il livello di coinvolgimento interno e restituiscono l’immagine di un’organizzazione coesa, capace di evolvere e innovare mettendo sempre al centro le persone.



"Entrare nella classifica Best Workplaces in Italia è un riconoscimento che arriva direttamente dalle nostre persone e che per questo ha un valore speciale", afferma Giuseppe Gola, Amministratore Delegato di Open Fiber. "È il segnale che tutto il Management sta lavorando nella giusta direzione e con una sana cultura della performance. Un risultato raggiunto grazie alle nostre persone, alle loro competenze, alla dedizione con cui affrontano ogni giorno il proprio lavoro e alla capacità di contribuire con responsabilità e spirito di squadra alla crescita dell’azienda. In questi anni abbiamo costruito un modello fondato su tre valori chiave – Ambition, Action, Accountability – che orientano il nostro modo di lavorare e di affrontare le sfide. Il lavoro svolto dai nostri responsabili ha avuto un ruolo determinante in questo percorso, esprimendo una leadership basata su trasparenza e collaborazione. La loro capacità di ascoltare, condividere obiettivi e far crescere i team ha contribuito in modo concreto al miglioramento dei risultati e al consolidamento della nostra cultura aziendale. Continueremo a investire in una cultura aziendale capace di generare valore".



L’inclusione tra le prime 15 aziende della classifica Best Workplaces™ Italia 2026 rappresenta per Open Fiber un traguardo che valorizza un percorso costruito nel tempo. Già certificata Great Place to Work® negli ultimi anni, ha ricevuto anche il premio speciale Sustainable Workforce Excellence, powered by Fiabilis e Good Impact, che riconosce le aziende capaci di mantenere un equilibrio reale tra performance e benessere, valorizzando ritmi sostenibili, carichi di lavoro equi e stabilità.



"Questo traguardo ci rende tutti molto orgogliosi, continuiamo a credere nella centralità delle persone e nel fare dell’ascolto lo strumento principe per creare un eccellente ambiente di lavoro", dichiara Romina Chirichilli, Direttore People & Sustainability di Open Fiber. "L’ascolto, per noi, non è un principio astratto ma un impegno concreto: i feedback raccolti attraverso la survey, insieme ai colloqui di confronto, hanno contribuito a definire e monitorare un action plan strutturato e condiviso per il miglioramento continuo".



Per Open Fiber il riconoscimento si inserisce in una fase di crescita e consolidamento, in cui lo sviluppo di infrastrutture digitali strategiche per il Paese si accompagna alla volontà di rafforzare una cultura aziendale sempre più solida, inclusiva e orientata al futuro.





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