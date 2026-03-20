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Parigi: in calo Dassault Systemes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo Dassault Systemes
Retrocede la società di software francese, con un ribasso del 2,12%.
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