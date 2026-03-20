Parigi: in calo Dassault Systemes

(Teleborsa) - Ribasso per la società di software francese , che presenta una flessione del 2,12%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Dassault Systemes rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Dassault Systemes suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 17,1 Euro con tetto rappresentato dall'area 17,65. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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