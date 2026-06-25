Parigi: in bella mostra Accor

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il Gruppo di servizi francese , che tratta in rialzo del 3,84%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Accor rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve della big delle catene alberghiere rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 52,66 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 50,59. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 54,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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