Piazza Affari: rosso per Reply
(Teleborsa) - Ribasso per la società di consulenza informatica, che presenta una flessione del 3,15%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Reply evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società operante nel settore Telco & Media rispetto all'indice.
Lo scenario di Reply che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 92,73 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 95,53. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 91,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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