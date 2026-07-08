Piazza Affari: rosso per Reply

(Teleborsa) - Ribasso per la società di consulenza informatica , che presenta una flessione del 3,15%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Reply evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società operante nel settore Telco & Media rispetto all'indice.





Lo scenario di Reply che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 92,73 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 95,53. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 91,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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