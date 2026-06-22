Piazza Affari: andamento sostenuto per Reply
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di consulenza informatica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,00%.
La tendenza ad una settimana di Reply è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico della società operante nel settore Telco & Media mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 92,55 Euro con area di resistenza individuata a quota 95,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 90,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```