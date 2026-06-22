Piazza Affari: andamento sostenuto per Reply

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di consulenza informatica , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,00%.



La tendenza ad una settimana di Reply è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico della società operante nel settore Telco & Media mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 92,55 Euro con area di resistenza individuata a quota 95,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 90,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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