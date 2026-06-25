Reply scambia in rosso a Piazza Affari

Milano 10:47
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Dow Jones 24-giu
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Londra 10:47
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Migliori e peggiori, In breve
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Ribasso per la società di consulenza informatica, che passa di mano in perdita del 3,89%.
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