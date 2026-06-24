Piazza Affari: andamento negativo per Reply
(Teleborsa) - Rosso per la società di consulenza informatica, che sta segnando un calo dell'1,90%.
Lo scenario su base settimanale di Reply rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico della società operante nel settore Telco & Media suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 89,33 Euro con tetto rappresentato dall'area 91,63. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 88,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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