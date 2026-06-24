Piazza Affari: andamento negativo per Reply

(Teleborsa) - Rosso per la società di consulenza informatica , che sta segnando un calo dell'1,90%.



Lo scenario su base settimanale di Reply rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico della società operante nel settore Telco & Media suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 89,33 Euro con tetto rappresentato dall'area 91,63. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 88,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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