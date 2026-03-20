Piazza Affari: andamento rialzista per Moncler

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda nota per i piumini , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,20%.



Il movimento di Moncler , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario tecnico dell' azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 52,34 Euro con area di resistenza individuata a quota 53,54. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 51,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```