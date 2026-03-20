Piazza Affari: andamento sostenuto per LU-VE Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , che tratta in utile del 2,37% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di LU-VE Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso LU-VE Group rispetto all'indice.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per LU-VE Group , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 36,08 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 36,93 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 35,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```