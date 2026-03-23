Piazza Affari: movimento negativo per LU-VE Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , in flessione del 2,78% sui valori precedenti.



Il movimento di LU-VE Group , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 34,53 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 35,48. Il peggioramento di LU-VE Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 34,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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