Piazza Affari: andamento rialzista per LU-VE Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,45%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di LU-VE Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso LU-VE Group rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di LU-VE Group segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 36,95 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 38,15. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 36,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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