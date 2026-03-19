Piazza Affari: calo per LU-VE Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , che mostra un decremento del 2,84%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di LU-VE Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Analizzando lo scenario di LU-VE Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 35,67 Euro. Prima resistenza a 36,52. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 35,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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