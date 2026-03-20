Piazza Affari: balza in avanti Ferragamo
(Teleborsa) - Seduta positiva per la maison del lusso, che avanza bene del 2,15%.
Lo scenario su base settimanale di Salvatore Ferragamo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico della casa di moda italiana mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6,363 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6,463. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6,317.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```