Piazza Affari: balza in avanti Ferragamo

(Teleborsa) - Seduta positiva per la maison del lusso , che avanza bene del 2,15%.



Lo scenario su base settimanale di Salvatore Ferragamo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico della casa di moda italiana mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6,363 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6,463. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6,317.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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