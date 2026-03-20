Piazza Affari: Banca MPS, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Brilla l' istituto di Rocca Salimbeni , che passa di mano con un aumento del 4,02%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Monte Paschi rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di Banca Monte dei Paschi segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7,12 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7,311. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 6,994.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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