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Piazza Affari: Banca MPS, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
Piazza Affari: Banca MPS, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Brilla l'istituto di Rocca Salimbeni, che passa di mano con un aumento del 4,02%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Monte Paschi rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Banca Monte dei Paschi segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7,12 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7,311. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 6,994.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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