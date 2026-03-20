Piazza Affari: si concentrano le vendite su Webuild

(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che presenta una flessione dell'1,90%.



La tendenza ad una settimana di Webuild è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Webuild si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,236 Euro. Prima resistenza a 2,34. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,196.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```