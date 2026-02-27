Telmes, acquista nuovi macchinari per automatizzare la lavorazione di barre e lamiere in rame e alluminio

(Teleborsa) - Telmes
, società specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni per la sicurezza e l’efficienza elettrica, in linea con le strategie dichiarate in sede di IPO, ha annunciato l’introduzione di un nuovo sistema di automazione
dedicato alle linee di lavorazione delle barre in rame, delle barre di alluminio e delle lamiere, finalizzato all’efficientamento del processo di realizzazione di sbarre e di pannelli
.
L’intervento ha riguardato l’automatizzazione delle operazioni di pressopiegatura
di lamiera e di taglio, piega, foratura e filettatura
delle barre di rame e di alluminio, precedentemente svolte attraverso processi interamente manuali. Le nuove linee automatizzate
, composte da 5 macchinari
, consentono oggi di eseguire tali lavorazioni con elevati standard di precisione, ripetibilità e controllo qualità.
Grazie all’integrazione di macchinari di ultima generazione e alla formazione dedicata del personale, Telmes rafforza la propria capacità produttiva e consolida il proprio posizionamento quale partner affidabile e tecnologicamente avanzato nel settore delle soluzioni per la sicurezza e l’efficienza elettrica.