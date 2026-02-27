Telmes, acquista nuovi macchinari per automatizzare la lavorazione di barre e lamiere in rame e alluminio

Telmes

(Teleborsa) -, società specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni per la sicurezza e l’efficienza elettrica, in linea con le strategie dichiarate in sede di IPO, ha annunciato l’introduzione di undedicato alle linee di lavorazione delle barre in rame, delle barre di alluminio e delle lamiere, finalizzato all’L’intervento ha riguardato l’automatizzazione delle operazioni didi lamiera e didelle barre di rame e di alluminio, precedentemente svolte attraverso processi interamente manuali. Le, composte da, consentono oggi di eseguire tali lavorazioni con elevati standard di precisione, ripetibilità e controllo qualità.Grazie all’integrazione di macchinari di ultima generazione e alla formazione dedicata del personale, Telmes rafforza la propria capacità produttiva e consolida il proprio posizionamento quale partner affidabile e tecnologicamente avanzato nel settore delle soluzioni per la sicurezza e l’efficienza elettrica.