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Spazio, Avio debutta come operatore del Vega-C: il 9 aprile il lancio del satellite scientifico SMILE

Finanza
Spazio, Avio debutta come operatore del Vega-C: il 9 aprile il lancio del satellite scientifico SMILE
(Teleborsa) - Avio, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nel settore dei lanciatori spaziali, ha annunciato il lancio del satellite scientifico SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) dell'ESA e della CAS per il prossimo 9 aprile alle 08.29 ora italiana.

Il volo, denominato VV29, sarà effettuato da un lanciatore Vega-C dal Centro Spaziale Europeo in Guyana Francese e avrà una durata prevista di circa 57 minuti. Si tratta del primo volo del Vega-C operato direttamente da Avio e del settimo volo complessivo del vettore.

SMILE — che pesa 2.250 chilogrammi — sarà immesso in un'orbita fortemente ellittica con apogeo a 121.000 chilometri e perigeo a 5.000 chilometri. La missione ha l'obiettivo di studiare le interazioni tra il vento solare e la magnetosfera terrestre, ampliando la conoscenza delle dinamiche tra il Sole e la Terra.
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