Analisi Tecnica: USD/CAD del 22/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 marzo
Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,01%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,3736. Primo supporto visto a 1,372. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,3714.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)