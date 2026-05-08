Citi, network internazionale resta vantaggio competitivo. Perfetti: Italia ha ruolo di primo piano

(Teleborsa) - "L'Investor Day ha evidenziato come il network internazionale di Citi rimanga un vantaggio competitivo fondamentale e sarà il motore trainante
della crescita futura". Lo ha detto Matteo Perfetti, Italy Citi Country Officer e Banking Head
, in occasione dell'evento che si è tenuto a New York e nel quale la banca ha delineato un percorso chiaro verso rendimenti più solidi e duraturi.
Nel corso dell'Investor Day è stato sottolineato che un numero sempre maggiore di clienti si affida alla presenza fisica di Citi in oltre 90 paesi e a un network che serve clienti in più di 180 mercati, movimentando 6 trilioni di dollari al giorno. In Italia dal 1916
(quest'anno ricorre il 110° anniversario), Citi è una delle istituzioni finanziarie estere più radicate nel paese, con la presenza più significativa tra i competitor statunitensi. L'organico totale conta circa 230 dipendenti e la sede è a Milano
.
"Abbiamo sottolineato i progressi compiuti da Citi nel generare rendimenti sostenibili attraverso una gestione efficace e disciplinata - ha detto Perfetti - Siamo concentrati su una ulteriore crescita al fianco dei clienti in Italia
e nel continuare a dare un contributo determinante ai risultati di Citi".
L'Italia rappresenta una franchise d'eccellenza
, nella quale Citi offre l'intera gamma dei propri servizi e prodotti, tra cui Markets, Services, Wealth e Banking (Corporate Banking, Commercial Banking e Investment Banking). Citi supporta tutte le principali aziende italiane, offrendo i propri prodotti e servizi a oltre il 70% delle società del FTSE MIB
e aiutandole a operare in quasi 70 Paesi nel mondo. Citi è inoltre un attore di primo piano nel collocamento e nella negoziazione di titoli di Stato italiani, e supporta l'INPS nel pagamento delle pensioni agli italiani residenti all'estero da oltre 10 anni, erogando circa 200.000 pensioni ogni mese.
Per quanto riguarda i mandati in Italia 2025
, sul fronte dell'M&A
ha rivestito un ruolo di primo piano con assistenza nell'acquisizione di Versace da parte di Prada, nel mandato difensivo per Banco BPM
e acquisizione di Anima
da parte di Banco BPM, e per l'acquisizione di Rinascente da parte di Central Group. Sul fronte dell'Equity Capital Markets
, ha agito come Joint Global Coordinator per l'aumento di capitale con diritti di Italgas
, mentre nel Debt Capital Markets
è stata Documentation Bank e Joint Bookrunner nell'emissione Exor
da 600 milioni di euro, Joint Bookrunner & B&D nell'emissione CDP da 750 milioni di euro a 10 anni, attiva nel Private Placement di Juventus
da 150 milioni di euro a 12 anni tasso fisso, Joint Bookrunner nell'emissione TIM
da 500 milioni di euro, Joint Bookrunner nelle emissioni Italgas da complessivi 1 miliardo di euro, Joint Bookrunner nell'emissione Terna
da 750 milioni di euro.
L'Investor Day fa seguito a una solida performance del gruppo nel primo trimestre
, comunicata il 14 aprile
, con ricavi per 24 miliardi di dollari, in crescita del 14% su base annua, e un utile netto di 5,8 miliardi di dollari, in aumento del 42% su base annua. Le presentazioni relative alle cinque divisioni della banca hanno sottolineato i progressi compiuti nella trasformazione di Citi. Ciò si è riflesso in un prezzo delle azioni più che raddoppiato dall'ultimo Investor Day
della banca, tenutosi nel marzo 2022.