Exor, approvate tutte le delibere all'assemblea. Ok a dividendo di 0,49 euro

(Teleborsa) - Gli azionisti di Exor , holding quotata su Euronext Amsterdam e controllata dalla famiglia Agnelli, hanno approvato tutte le delibere proposte dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Generale Annuale.



L'assemblea ha approvato la nomina di Png Chin Yee, CFO di Temasek, e di Benedetto Della Chiesa come membri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione di Exor. Gli azionisti hanno inoltre riconfermato John Elkann come membro esecutivo e Nitin Nohria, Sandra Dembeck e Axel Dumas come membri non esecutivi. Il mandato di tutti gli amministratori nominati o riconfermati nell'Assemblea Generale Annuale odierna scadrà in occasione dell'Assemblea Generale Annuale del 2029.



Nel corso dell'AGM, gli azionisti hanno approvato il bilancio 2025 di Exor e la distribuzione di un dividendo di 0,49 euro per azione in circolazione, per un totale di circa 100 milioni di euro. Il dividendo sarà pagato il 27 maggio 2026, con data di stacco della cedola il 25 maggio 2026 e record date il 26 maggio 2026.

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