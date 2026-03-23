Milano 14:26
43.383 +1,27%
Nasdaq 20-mar
23.898 0,00%
Dow Jones 20-mar
45.577 -0,96%
Londra 14:26
9.939 +0,21%
Francoforte 14:26
22.754 +1,67%

Borsa: Londra, apertura -1,43%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -1,43%
Indice FTSE-100 -1,43% a quota 9.776,32 dopo l'apertura.
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