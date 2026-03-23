Milano 23-mar
43.190 +0,81%
Nasdaq 23-mar
24.189 +1,22%
Dow Jones 23-mar
46.208 +1,38%
Londra 23-mar
9.894 -0,24%
Francoforte 23-mar
22.654 +1,22%

Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,24%

Il FTSE 100 archivia la giornata a 9.894,15 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,24%
Londra segna un mediocre calo dello 0,24%, terminando gli scambi a 9.894,15 punti.
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