Milano 17:35
52.863 +0,10%
Nasdaq 21:03
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Dow Jones 21:03
52.509 +0,02%
Londra 17:35
10.529 +0,30%
Francoforte 17:35
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Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,30%

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.529,39 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,30%
Londra conclude in progresso dello 0,30%, archiviando la sessione a 10.529,39 punti.
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