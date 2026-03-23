Milano 23-mar
43.190 +0,81%
Nasdaq 23-mar
24.189 +1,22%
Dow Jones 23-mar
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Londra 23-mar
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Francoforte 23-mar
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Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dell'1,38%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 46.208,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dell'1,38%
L'indice dei più importanti titoli USA amplia la performance positiva dell'1,38% e chiude a 46.208,53 punti.
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