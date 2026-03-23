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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -2,5%
SSE a 3.858,18 punti
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Finanza
23 marzo 2026 - 06.08
Indice SSE -2,5% a quota 3.858,18 all'apertura pomeridiana.
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