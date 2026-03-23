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Comparto sanitario italiano, scendono le quotazioni a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Comparto sanitario italiano, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Si abbattono le vendite sull'indice delle aziende sanitarie, che continua la giornata a 159.485,92 punti, in forte calo del 2,78%.
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