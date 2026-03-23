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Eurozona: allunga il passo l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: allunga il passo l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Si muove con il vento in poppa l'indice europeo del settore auto e ricambi, che arriva a 434,02 punti.
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