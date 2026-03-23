Francoforte: in bella mostra Puma

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Puma , che tratta in rialzo del 3,94%.



Lo scenario su base settimanale di Puma rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Puma suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 19,9 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,51. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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