Francoforte: in bella mostra Puma
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Puma, che tratta in rialzo del 3,94%.
Lo scenario su base settimanale di Puma rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Puma suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 19,9 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,51. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,95.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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