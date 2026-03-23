Francoforte: performance negativa per Renk
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Renk, che presenta una flessione del 3,39% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Renk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Renk, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 49,45 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 50,66. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 48,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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