Francoforte: positiva la giornata per Krones

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,12%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Krones rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Krones mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 110,7 Euro con area di resistenza individuata a quota 118,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 105,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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