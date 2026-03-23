Francoforte: scambi in positivo per TUI

(Teleborsa) - Seduta positiva per TUI , che avanza bene del 3,42%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a TUI rispetto all'indice di riferimento.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per TUI , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 6,473 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 7,103 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 6,111.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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