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Francoforte: scambi negativi per Aurubis

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Aurubis
Retrocede il produttore tedesco di rame, con un ribasso del 2,73%.
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