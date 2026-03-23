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/ Francoforte: scambi negativi per Aurubis
Francoforte: scambi negativi per Aurubis
Migliori e peggiori
,
In breve
23 marzo 2026 - 13.00
Retrocede il
produttore tedesco di rame
, con un ribasso del 2,73%.
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