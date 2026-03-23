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Gerresheimer scivola in fondo al mercato di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Gerresheimer scivola in fondo al mercato di Francoforte
Ribasso per la società di packaging, che tratta in perdita del 9,07% sui valori precedenti.
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