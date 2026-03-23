Gilead vicina all’acquisizione di Ouro Medicines per rafforzarsi nelle terapie autoimmuni

(Teleborsa) - Gilead Sciences
è in trattative avanzate per acquisire Ouro Medicines, una biotech privata specializzata in anticorpi innovativi contro le malattie autoimmuni. Lo scrive Bloomberg che cita fonti vicine ai negoziati, secondo cui le discussioni stanno progredendo rapidamente. Nessuna indicazione ufficiale sul prezzo, ma secondo il Financial Times l’operazione potrebbe valere fino a 2 miliardi di dollari.
L’acquisizione darebbe a Gilead accesso a gamgertamig, un anticorpo sperimentale
di Ouro che ha ottenuto la designazione "Fast Track" dalla Food and Drug Administration (FDA), lo scorso gennaio. Il farmaco è attualmente in fase iniziale di sviluppo per anemia emolitica autoimmune, la trombocitopenica immune e altre patologie autoimmuni.
Fondata nel 2025 e con sede a San Francisco, Ouro Medicines si concentra sulle malattie immuno-mediate croniche.
Per Gilead, l’operazione rappresenterebbe un ulteriore passo nella strategia di espansione oltre il core business antivirale, con un crescente interesse per oncologia e immunologia. Sarebbe inoltre la seconda acquisizione di rilievo annunciata quest’anno
: a febbraio, l’azienda ha comunicato l’intenzione di acquistare Arcellx
, biotech focalizzata sul cancro, per un valore fino a 7,8 miliardi di dollari.