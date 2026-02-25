Novo Nordisk stringe intesa con Vivtex per potenziare la pipeline di farmaci contro l'obesità

(Teleborsa) - Novo Nordisk
e Vivtex Corporation hanno annunciato mercoledì una partnership
per lo sviluppo di farmaci biologici orali
di nuova generazione per obesità
, diabete
e comorbilità associate
.
In base all'accordo, l'azienda biotecnologica statunitense concederà in licenza
al colosso danese tecnologie selezionate per la somministrazione orale di farmaci, e avrà diritto a ricevere
un corrispettivo iniziale, finanziamenti per la ricerca e pagamenti al raggiungimento di traguardi prefissati per un totale di 2,1 miliardi di dollari
, oltre a royalties a scaglioni
sulle vendite future.
La collaborazione mira a consentire la somministrazione orale di farmaci biologici candidati, tradizionalmente limitati alla somministrazione iniettabile
a causa dello scarso assorbimento
nel tratto gastrointestinale. La partnership unisce la profonda esperienza di Novo Nordisk nelle terapie a base di peptidi e proteine con la piattaforma proprietaria di screening e formulazione gastrointestinale di Vivtex per identificare terapie orali di nuova generazione.
Intanto alla Borsa di Copenhagen le azioni di Novo flettono dell'1,2%. A inizio settimana il titolo aveva subito un forte contraccolpo
, scendendo ai minimi da giugno 2021, in scia alla dichiarazione che il suo farmaco per la perdita di peso di nuova generazione CagriSema non aveva raggiunto il suo endpoint primario
, ovvero dimostrare la non inferiorità
sulla perdita di peso rispetto a tirzepatide, il farmaco della concorrente Eli Lilly
.