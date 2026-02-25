Milano 16:14
46.953 +0,65%
Nasdaq 16:14
25.259 +1,13%
Dow Jones 16:14
49.240 +0,13%
Londra 16:14
10.763 +0,77%
Francoforte 16:14
25.127 +0,56%

Novo Nordisk stringe intesa con Vivtex per potenziare la pipeline di farmaci contro l'obesità

Finanza
Novo Nordisk stringe intesa con Vivtex per potenziare la pipeline di farmaci contro l'obesità
(Teleborsa) - Novo Nordisk e Vivtex Corporation hanno annunciato mercoledì una partnership per lo sviluppo di farmaci biologici orali di nuova generazione per obesità, diabete e comorbilità associate.

In base all'accordo, l'azienda biotecnologica statunitense concederà in licenza al colosso danese tecnologie selezionate per la somministrazione orale di farmaci, e avrà diritto a ricevere un corrispettivo iniziale, finanziamenti per la ricerca e pagamenti al raggiungimento di traguardi prefissati per un totale di 2,1 miliardi di dollari, oltre a royalties a scaglioni sulle vendite future.

La collaborazione mira a consentire la somministrazione orale di farmaci biologici candidati, tradizionalmente limitati alla somministrazione iniettabile a causa dello scarso assorbimento nel tratto gastrointestinale. La partnership unisce la profonda esperienza di Novo Nordisk nelle terapie a base di peptidi e proteine con la piattaforma proprietaria di screening e formulazione gastrointestinale di Vivtex per identificare terapie orali di nuova generazione.

Intanto alla Borsa di Copenhagen le azioni di Novo flettono dell'1,2%. A inizio settimana il titolo aveva subito un forte contraccolpo, scendendo ai minimi da giugno 2021, in scia alla dichiarazione che il suo farmaco per la perdita di peso di nuova generazione CagriSema non aveva raggiunto il suo endpoint primario, ovvero dimostrare la non inferiorità sulla perdita di peso rispetto a tirzepatide, il farmaco della concorrente Eli Lilly.
Condividi
```