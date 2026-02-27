Ancora in rosso Wall Street, debole il settore tech

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,38% sul, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 6.858 punti, ritracciando dello 0,74%.Poco sotto la parità il(-0,53%); con analoga direzione, in discesa l'(-0,87%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,30%),(+1,20%) e(+1,19%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,63%),(-1,76%) e(-0,62%).Wall Street soffre la debolezza dele i dati sull'(PPI) più alti del previsto. Il sentiment del mercato resta cauto dopo le perdite già registrate nella giornata di giovedì, quando l'indice tecnologico aveva lasciato sul terreno l'1,2%.Sul fronte macroeconomico, migliora l'nell'area di. Nel mese di febbraio, l'indice PMI Chicago si è attestato a 57,7 punti contro i 54 punti del mese precedente, rivisti da 43,5. Il dato risulta superiore alle aspettative degli analisti che erano per un calo a 52 punti.Sale più delle attese lain USA a dicembre 2025. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si attesta a 2.168,8 miliardi di dollari, registrando una crescita dello 0,3% su base mensile, rispetto al +0,2% delle stime degli analisti e dopo il -0,2% di novembre. Su base annua si è visto invece un decremento dello 0,4%del Dow Jones,(+3,10%),(+2,51%),(+1,97%) e(+1,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,83%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,57 punti percentuali.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,48%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,27%.Tra i(+12,18%),(+6,25%),(+3,71%) e(+3,28%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -14,91%.Seduta negativa per, che scende del 5,09%.Sensibili perdite per, in calo del 5,01%.In apnea, che arretra del 4,81%.