Londra: movimento negativo per Shell

(Teleborsa) - Pressione sul distributore di petrolio e gas naturale , che tratta con una perdita del 3,17%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Shell evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Shell rispetto all'indice.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 34,06 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 32,59. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 31,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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