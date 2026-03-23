Londra: rally per Smiths Group

(Teleborsa) - Rialzo per la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,34%.



Lo scenario su base settimanale di Smiths Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Smiths Group segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 21,21 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 22,65. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 20,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```