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Smiths Group scambia in rosso a Londra

Migliori e peggiori, In breve
Smiths Group scambia in rosso a Londra
Scende sul mercato la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi, che soffre con un calo del 5,36%.
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