Londra: peggiora Smiths Group

(Teleborsa) - Retrocede molto la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,36%.



L'andamento di Smiths Group nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Smiths Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 21,79 sterline con tetto rappresentato dall'area 23,08. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 21,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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